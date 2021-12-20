На Черниговщине депутат насмерть сбил велосипедиста и пытался сбежать

Главное: В Черниговской области в городе Бахмач депутат местного горсовета на автомобиле сбил велосипедиста, который умер по дороге в больницу. После аварии водитель авто пытался скрыться с места ДТП, однако при попытке бегства он не справился с управлением и съехал в кювет.

Детали: В Бахмаче Черниговской области 54-летний депутат городского совета насмерть сбил велосипедиста. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает полиция Черниговской области.

Отмечается, что информация о ДТП улице Батуринской поступила правоохранителям вечером 18 декабря.

Пострадавший велосипедист скончался по дороге в больницу.

После аварии водитель авто пытался скрыться с места ДТП. Однако при попытке бегства он не справился с управлением и съехал в кювет. Полицейские его задержали.

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Досудебное расследование продолжается.

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