Спецслужбы накрыли в Киеве центр ИГИЛ, в который входили граждане России

Главное: Сотрудники СБУ прекратили в Киеве деятельность центра террористов ИГИЛ. По данным спецслужбы, в составе преступной группы входили 12 человек, в том числе 5 граждан России.

Детали: В ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра международной террористической организации «Исламское государство». Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, по предварительным данным, в состав входило 12 человек.

Пятеро из них — граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира. Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 г.

Как утверждается, для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам в разных районах города.

По данным следствия, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.

В ходе 11 обысков в местах проживания злоумышленников правоохранители обнаружили:

— оружие и патроны к нему;

— поддельные документы;

— средства связи.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Начато уголовное производство по статье о создании террористической группы или террористической организации. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

В тему: В ноябре 2018 года в Киеве сотрудники СБУ задержали в Киеве боевика ИГИЛ и блокировали канал сбыта оружия и боеприпасов, который наладили сторонники международной террористической сети «Исламское государство».

Незадолго до этого в аэропорту «Борисполь» был задержан гражданин Таджикистана, которого разыскивали за членство в «Исламском государстве».

В сентября 2020 года Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из руководителей террористической организации «Исламское государство», объявленного в розыск Интерполом. Преступник являлся выходцем из одной из постсоветских стран и был экстрадирован.