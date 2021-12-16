В главном аэропорту Аргентины установили необычный памятник Марадоне

Главное: В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили памятник Диего Марадоне. Он сделан при помощи 3D-печати и отсылает к временам легендарного чемпионата мира 1986 года в Мексике.

Детали: Компания Aeropuertos Argentina 2000, которая занимается управлением аэропортов в Аргентине, торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Диего Марадоны. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу компании, она отсылает наблюдателей к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году.

Статуя была изготовлена при помощи 3D-печати.

В компании рассказали, что для создания памятника собрали изображения Марадоны на Чемпионате мира в Мексике во время звучания национального гимна.

Как утверждается, владелец компании AA2000 Эдуардо Эрнекян еще при жизни Марадоны предложил ему установить скульптуру, и легендарный футболист попросил, чтобы это было сделано именно в аэропорту Эсейса.

В тему: 25 ноября 2020 года на 61 году жизни от острой сердечной недостаточности в Буэнос-Айресе скончался легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона.

Впоследствии юрист спортсмена обвинил медиков, которые не смогли его спасти, в халатности.

Официальной причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность с дилатационной кардиомиопатией». При этом его менеджер утверждает, что в последние дни спортсмен не хотел жить.

23 декабря были опубликованы результаты токсикологического исследования, которое показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме Марадоны. Однако в его крови обнаружили остатки лекарств от алкоголизма, депрессии и шизофрении.