На Прикарпатье поезд на полном ходу протаранил легковушку

Главное: Недалеко от Ивано-Франковска пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль, который выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения погибли два человека из автомобиля ВАЗ.

Детали: Поздней ночью 13 декабря в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в с. Угринов Ивано-Франковской области произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни.

Жертвами оказались мужчина 1992 г р. и женщина 1985 г р.

Как сообщается на официальной странице полиции Ивано-Франковской области в Facebook, 29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещенный сигнал светофора.

Таким образом с авто столкнулся пассажирский поезд под управлением 40-летнего машиниста из Львовщины, который был трезв.

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