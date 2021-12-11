Жители Калифорнии сумели заснять гигантскую океаническую рыбину

Главное: Двое друзей катались на сапсерфах в Калифорнии и сфотографировали рекордно большую рыбу-луну.

Детали: Жители американского города Лагуна-Бич в Калифорнии Рич Герман и Мэтт Уитон катались на досках с веслами недалеко от берега, когда заметили очень большую рыбу. Как сообщает Lenta.ru, по словам Германа, рыба была как минимум трехметровой.

Мужчина отметил, что видел подобных особей и раньше, но дальше от берега, и их размер был вдвое меньше.

По возвращении домой парни начали искать информацию об увиденном и узнали из Книги рекордов Гиннесса, что в 1996 г рыбак поймал луну-рыбу длиной 2,4 метра у побережья Японии. Она весила 2,2 тонны.

Герман предположил, что замеченная ими рыба могла быть еще больше и вознамерился проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать, можно ли ее измерить, сопоставив фотографии с длиной доски.

Член правления Пляжной экологической коалиции Джулианна Стирс заявила, что увиденная мужчинами луна-рыба была крупнее, чем большинство особей, которые встречались в этом регионе, однако является ли она рекордной, сказать сложно.

«Единственный способ узнать это наверняка — взвесить и измерить официально», — объяснила она, добавив, что рыба-луна любит лениво плавать на поверхности океана и греться на солнце.

Справка: Рыба-солнце, рыба-голова, рыба-луна — вид рода лун-рыб одноименного семейства. Это самые тяжелые из современных костных рыб. В Книге рекордов Гиннесса приводятся данные об особи, пойманной 18 сентября 1908 года недалеко от Сиднея, длина которой составляла 3,1 м, высота — 4,26 м, а масса 2235 кг.. Обитает в тропических и умеренных водах всех океанов. Встречаются в пелагиали на глубине до 844 м. У них сжатое с боков тело дисковидной формы. Спинной и анальный плавники сдвинуты назад и образуют хвостовую пластину. Кожа лишена чешуи. Зубы срощены в «клюв». Брюшные плавники отсутствуют. Окраска голубоватого или серовато-коричневого цвета. Они питаются в основном медузами и прочими пелагическими беспозвоночными.

В тему: В августе 2020 года двое австралийцев нашли на берегу местной реки Кеннет, штат Виктория, труп рыбы-луны. По словам очевидцев, она чем-то похожа на инопланетянина. В длину и ширину находка достигала около двух с половиной метров, ее вес составил несколько центнеров. Представитель Южно-Австралийского музея Ральф Фостер считает, что рыбу могла сбить большая лодка, или же она съела пакет, приняв его за медузу, и умерла, после чего ее тело выбросило на берег.