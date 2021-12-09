В Днепре взорвался очень странный автомобиль

Главное: Накануне, 8 декабря, в Днепре взорвался автомобиль. В сгоревшем дотла салоне был установлен автомат на дистанционном управлении с источником питания.

Детали: В городе Днепр взорвался автомобиль. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает Телеграм-канал Perepichka News.

Отмечается, что в сгоревшем дотла салоне авто был установлен автомат на дистанционном управлении с источником питания.

«Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что 8 декабря поступило сообщение о пожаре в автомобиле, находившемся на временной стоянке на проспекте Дмитрия Яворницкого Соборного района города Днепра.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что возгорание возникло в салоне легкового автомобиля Opel Vectra.

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