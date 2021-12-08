В центре Киева эвакуатор забрал элитный спорткар

Главное: В центре Киева на площади Льва Толстого эвакуатор забрал суперкар Ferrari Portofino. Премиальное транспортное средство было припарковано с нарушением правил.

Детали: В центре Киева эвакуатор забрал суперкар Ferrari Portofino, поскольку тот нарушал правила парковки. Элитный автомобиль отвезли на штрафплощадку. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Премиальное транспортное средство находилось на площади Льва Толстого. Оттуда его и забрал эвакуатор.

Ferrari Portofino был представлен на автосалоне в немецком Франкфурте в 2017 году. Максимальная скорость авто — 320 км/ч. Цена на подобные суперкары начинаются от 200 тысяч евро.

В тему: Киевские власти похвастались, как эвакуируют элитные авто за неправильную парковку.