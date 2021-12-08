Под носом у Зеленского деревья падают на припаркованные автомобили

Главное: На Киев обрушилась непогода. Из-за этого огромные деревья рухнули на припаркованные автомобили у Офиса президента на Банковой и еще на нескольких улицах.

Детали: В Киеве непогода привела к тому, что на дорогу падают большие деревья, задевая припаркованные транспортные средства. Стволы перегораживают улицы, и проехать по ним невозможно.

Так, в центре столицы на Банковой у Офиса президента дерево рухнуло на припаркованный автомобиль, повредив при этом еще рядом стоящие машины. На месте происшествия работают коммунальные работники.

«На Банковой, 1/10, работники ШЭУ борются с последствиями непогоды в виде сваленного дерева. К сожалению, поврежден автомобиль Hyundai», — говорится в сообщении Telegram-канала Киев Оперативный.

Также отмечается, что деревья упали на автомобили на улицах Перова, Кайсарова и Липской.

По предварительной информации, обошлось без потерпевших.

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