Появилось фото Омикрона

Главное: Штамм коронавируса Омикрон сфотографировали. Сделали это ученые из Гонконга.

Детали: Ученым удалось сделать снимок штамма коронавируса Омикрон. Фото показал Гонконгский университет.

Накануне эксперты кафедры микробиологии выделили омикрон из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.

Снимок же удалось сделать с помощью электронного микроскопа.

Информируется, что специалисты медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, сумели сделать микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны после заражения Омикроном.

Сообщается: «При малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности».

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