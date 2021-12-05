В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана

Главное: В Калифорнии мужчина, гуляя по берегу океана, наткнулся на весьма странное существо. Оказалось, что это была рыба-футбольный мяч, которая обитает на глубинах более одного километра.

Детали: В Сан-Диего, штат Калифорния, Джей Бейлер обнаружил «существо из ночных кошмаров» во время прогулки у океана. Об этом сообщает Daily Mirror.

В середине ноября мужчина наткнулся на необычное существо на пляже Глайдер-Порт. Сначала он принял нечто за медузу, но при ближайшем рассмотрении Бейлер понял, что перед ним редкий вид рыбы. Он выложил фотографию находки в социальные сети, чтобы узнать, как называется рыба.

Выяснилось, что «существом из ночных кошмаров» оказалась разновидность глубоководной рыбы-удильщика — рыба-футбольный мяч, которая обитает на глубинах более одного километра. Свое название она получила благодаря шарообразной форме. Одна из особенностей животного в том, что оно может всасывать и глотать пищу размером с его тело. При этом пасть рыбы работает по принципу капкана: если добыча попадет в рот удильщика, она уже не сможет вырваться наружу.

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