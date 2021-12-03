Меркель провели с должности канцлера факельным шествием и панк-роком

Главное: Вооруженные силы ФРГ провели на заслуженный отдых первую женщину-канцлера Ангелу Меркель традиционным факельным шествием и исполнением панк-хита семидесятых годов.

Детали: Вечером 2 декабря в Берлине во дворе министерства обороны состоялась торжественная церемония прощания с Ангелой Меркель, уходящей с поста канцлера ФРГ. Как сообщает Deutsche Welle, из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате: на ней присутствовало около 200 человек, в том числе — 52 человека, занимавших должности министров во всех ее правительствах за 16 лет правления.

По традиции, дань уважения бывшему руководителю отдал военный церемониальный акт под названием «Великая вечерняя заря» — факельное шествие под ряд музыкальных композиций.

В этот раз, по желанию Меркель, кроме национального гимна и христианского гимна XVIII века «Großer Gott, wir loben Dich» оркестр бундесвера исполнил во время церемонии песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии 70-х годов, включая хит восточногерманского панк-рока Du hast den Farbfilm vergessen.

Отметим, что Ангела Меркель будет исполнять свои обязанности до 8 декабря, после чего Бундестаг выберет нового канцлера.

Справка: Ангела Меркель — первая женщина-канцлер Германии. Она возглавляла немецкое правительство с 2005 года. Ее вероятным преемником в должности канцлера станет социал-демократ Олаф Шольц, возглавляющий сейчас министерство финансов Германии.

В тему: В мае 2021 года Ангела Меркель рассказала, чем займется после своей отставки: «Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого».

По данным местных СМИ, после отставки она будет получать пенсию в размере 15 тыс. евро. При этом у нее будет свое бюро из девяти человек, финансируемое за счет бюджета.