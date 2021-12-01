Запуск украинского спутника перенесли на начало следующего года

Главное: В Днепре приготовили к отправке в США украинский спутник «Сич-2-30». Ожидается, что он будет отправлен в космос с мыса Канаверал в самом начале следующего года.

Детали: Украинский спутник «Сич-2-30» успешно прошел все необходимые испытания и готов к отправке в США. Как сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в Facebook, отправка из Днепра состоится уже в ближайшие дни.

Запуск аппарата намечен на 10 января 2022 года с мыса Канаверал.

«Государственное космическое агентство Украины и КБ „Южное“ сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям», — написал он, подчеркнув, что спутник предназначен для гражданских нужд нашего государства.

Перед запуском в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывали запустить его в космос уже до конца текущего года.

Стоимость запуска спутника компанией Илона Маска SpaceX, по словам Тафтая, составит $1,99 млн.