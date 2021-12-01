Правоохранители наглухо перекрыли все подступы к Верховной Раде, пока там выступал президент

Главное: Улицы по периметру Верховной Рады на время выступления президента Владимира Зеленского заблокировали представители правоохранительных органов, так что сквозь них нельзя было ни проехать, ни пройти.

Детали: В Сети появились фотографии перекрытых дорог вокруг здания Верховной Рады Украины в связи с выступлением там президента Владимира Зеленского. Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом был заблокирован весь парламентский квартал.

На фото можно видеть тяжелый спецтранспорт, который физически блокирует возможности проезда на автомобилях. При этом в местах, где через оцепление можно пройти пешком, наблюдается высокое скопление людей в спецодежде.

В тему: 1 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.