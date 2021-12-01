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Фото-Новости > В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя

В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя

Александр Панько
01.12.21 11:51
353
В Запорожье балкон обрушился под весом местного жителя

Главное: В Запорожье 36-летний мужчина вышел на балкон заброшенного дома, когда конструкция обрушилась. Врачи не сумели его спасти.

Детали: 36-летний житель Запорожья погиб в результате обрушения балкона 4 этажа. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, мужчина вышел на балкон неэксплуатируемого здания и в результате обрушения оказался зажат обломками бетонной конструкции.

Спасатели извлекли мужчину из-под завалов, но он скончался в машине «скорой помощи».

Сейчас выясняют, как он оказался в незаселенном доме

В тему: 30 августа 2012 года 62-летний житель Днепропетровска упал вместе со своим балконом по вине строителей, которые более 60 лет назад небрежно строили дом.

Тэги: Запорожье, происшествие, балкон, обрушение, криминал, новости Украины

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