В центре Киева начали устанавливать главную елку страны: что о ней известно

Главное: В центре Киева начали установку так называемой главной новогодней елки страны. В этом году устанавливать и украшать ее будут дольше обычного.

Детали: На Софийской площади в центре Киева площади начали устанавливать новогоднюю елку. Как сообщает канал «Типичный Киев» в Telegram, ее каркас уже поржавел, «но мейкап из игрушек должен помочь».

На прилагаемом видео видны части металлических конструкций елки.

Как сообщает «Сегодня», основные работы по установке главной елки страны начнутся во вторник, 30 ноября.

Устанавливать и украшать елку будут 10 дней. Это больше обычного, поскольку главное новогоднее дерево в этом году будет шире в объеме. На нее нужно больше гирлянд.

В целом для украшения в Киев привезли целую фуру игрушек.

«В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка — восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% — красного цвета и 25% — золотого», — рассказал президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий, добавив, что игрушки будут сделаны из пластика и поэтому не разобьются.

На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

В тему: 23 ноября 2021 года СМИ показали рождественскую елку, которую установили в Ватикане. Ее украсят шестью сотнями деревянных шаров, которые создали вручную деревенские мастера. Кроме этого ее оснастят светодиодным освещением с низким энергопотреблением.

Ожидается, что Папа Римский освятит елку и рождественскую сцену 10 декабря.