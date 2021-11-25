Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов

Главное: Владимир Зеленский проведет 26 ноября пресс-конференцию в пиццерии, не подозревая, видимо, что за связкой пиццерия/политики тянется дурной шлейф о якобы связи сторонников Хиллари Клинтон с тайной организацией педофилов.

Детали: Владимир Зеленский проведет 26 ноября пресс-конференцию в пиццерии, однако он, наверное, не в курсе какая дурная слава тянется за связкой пиццерия/политики. Об этом пишет телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Есть такая нашумевшая теория заговора — Pizzagate. Она возникла в результате публикации на различных сайтах и в соцсетях статей и постов, в которых обсуждалась возможная связь популярной пиццерии Comet Ping Pong (расположена в Вашингтоне) с тайной и влиятельной организацией педофилов, к которой якобы принадлежат влиятельные сторонники Хиллари Клинтон.

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