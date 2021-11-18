Неудачливого грабителя, которого подстрелил хозяин дома, нашли по кровавым следам

Главное: Хозяин дома ранил одного из нападавших из травматического пистолета. Была объявлена полицейская спецоперация, присоединились кинологи, и злоумышленника смогла выследить по кровавым следом полицейская овчарка.

Детали: Рано утром 18 ноября грабители в балаклавах ворвались во двор жилого дома в Крюковщине Киевской области. Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, они уложили хозяйку и ее дочь на пол и потребовали у женщин наличные деньги и драгоценности.

На подозрительный шум среагировал глава семьи- он вышел с травматическим пистолетом и открыл стрельбу по нападающим. Злоумышленники в панике бросились бежать, кто в дверь, кто в окно. Хозяин сразу вызвал полицию, была введена специальная полицейская операция.

Одного из нападавших хозяин ранил, и полицейская овчарка взяла след. Пес привел правоохранителей к дубу, на котором спрятался один из разбойников.

Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он «поймал» три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его подельника из Казахстана. Сейчас обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В тему: В августе 2020 года в киевском Гидропарке гражданин иностранного государства, в ходе ссоры с охранником развлекательного заведения, устроил стрельбу.