В Николаеве у подъезда собственного дома из охотничьего ружья расстреляли бизнесмена

Главное: Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве, в результате которой один человек погиб, второй ранен.

Детали: Вечером 17 ноября жители ул. Сенной в Николаеве сообщили в полицию о выстрелах во дворе. Как сообщает полиция Николаевской области на своей странице в Facebook, прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте происшествия тело мужчины с огнестрельным ранением, еще один гражданин получил ранение.

В одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. В настоящее время устанавливается из этого ли оружия стреляли в пострадавших. Ружье изъято и направлено на экспертизу.

Правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств стрельбы и задержанию причастных к преступлению лиц.

В городе введена в действие специальная полицейская операция.

По информации «Новости N», убитым оказался 51-летний житель Николаева Игорь Плиндык. По имеющейся информации, он имеет отношение к строительному бизнесу.

Мужчина вместе девушкой на автомобиле Audi заехал во двор дома по ул. Сенной, где их ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он попытался скрыться, однако убийца догнал его у подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.

В тему: В ночь с 8 на 9 октября 2018 года в Николаеве двое неизвестных стреляли в местного бизнесмена. Медики насчитали у пострадавшего около двадцати огнестрельных ранений.