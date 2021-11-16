Соцсети жестко высмеяли идею «вовиной тысячи»: подборка лучших фотожаб

Главное: Соцсети бурно отреагировали на обещание президента Владимира Зеленского выплатить всем вакцинированным от коронавируса украинцам по 1 тыс. гривен.

Детали: Обещание президента Украины Владимира Зеленского раздать всем вакцинированным от коронавируса украинцам по 1000 гривен вызвало целый шквал комментариев и фотожаб в социальных сетях. В частности, люди высмеивают идею о том, чтобы заменить деньги сертификатами, по которым можно приобрести ограниченный перечень услуг и, считая, что она не актуальна для тех, кто находится в группе риска — пенсионеров.

Нашлись и те, кто провел параллели с популярны сериалом «Игра в кальмара» и даже сравнил нынешние выплаты с «юлиной тысячей». Конечно же, не обошлось без котиков.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.