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Фото-Новости > Очередной «Слуга народа» совершил ДТП на трассе под Киевокм

Очередной «Слуга народа» совершил ДТП на трассе под Киевокм

Александр Панько
16.11.21 11:36
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Очередной «Слуга народа» совершил ДТП на трассе под Киевокм

Главное: Нардеп «Слуги народа» Алексей Ковалев попал в ДТП в Киевской области. Сейчас он госпитализирован в больницу с травмами. Проверка на алкоголь дала отрицательный результат.

Детали: 15 ноября в 10.50 на автодороге Киев-Одесса вблизи поворота на село Хлепче произошло столкновение между грузовым автомобилем «MAN» под управлением 52-летнего водителя и автомобилем Mercedes-Benz. Как сообщается на официальной странице полиции Киевской области в Facebook, в результате аварии водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получил многочисленные телесные повреждения.

Пострадавший госпитализирован в Белоцерковскую больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщает журналист, автор проекта «Останови Лося» Константин Андриюк на своей странице в Facebook, водителем «Мерседеса» якобы является народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Алексей Ковалев.

«Очень похоже на то, что водитель Mercedes-Benz S 560 ехал с такой скоростью, что не успел затормозить перед разворачивающейся фурой. Но дальше — работа следователей. За рулем „мерса“ был Ковалев Алексей Иванович, 1989 г.р., член партии „Слуга народа“», — написал он.

По словам журналиста, предварительный диагноз у пострадавшего нардепа: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма левого лучевого запястья, ушиб коленного сустава.

 

Тэги: ДТП, политика, криминал, новости Украины, Слуга народа, Алексей Ковалев

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