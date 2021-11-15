В Сети появились фото с места мощного взрыва в Ливерпуле

Главное: В Ливерпуле взорвался автомобиль, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. По данным СМИ, погибшим оказался террорист, которого водитель такси запер в салоне.

Детали: В воскресенье, 14 ноября, когда Великобритания отмечала День поминовения своих солдат в Первой и Второй мировой войне, а также других конфликтах, около женского госпиталя в Ливерпуле прогремел взрыв. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, взорвался автомобиль такси.

Пассажир погиб на месте, его личность еще не известна. Раненый водитель успел выбраться из машины до того, как она загорелась. Его госпитализировали, состояние мужчины стабильное.

Как сообщает ITV News со ссылкой на контртеррористический отдел полиции Ливерпуля, в вскоре после происшествия в районе Кенсингтон были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 21, 26 и 29 лет. Их арестовали.

Инцидент не признан терактом, однако сотрудники отдела полиции по борьбе с терроризмом проводят расследование «из осторожности», не исключая любые версии.

В то же время, как сообщает The Sun, по предварительным данным, пассажир такси, вероятно, намеревался атаковать толпу, собравшуюся в соборе по случаю Дня поминовения. Но водитель по имени Дэвид Пэрри успел остановить машину, выскочил и запер ее, прежде чем террорист привел в действие взрывное устройство.

В тему: 7 июля 2005 года в Лондоне прогремели четыре взрыва на станциях метро, а также на втором этаже двухэтажного автобуса. Погибли 75 человек. Еще около 700 получили ранения различной степени тяжести.