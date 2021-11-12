Украинцы боятся мутаций в результате вакцинации

10% украинцев, которые не собираются вацинироваться, боятся мутаций в организме. Об этом, со ссылкой на результаты свежего опроса, сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Также, как выяснилось, из тех, кто не собирается вакцинироваться самую большую прослойку составляет молодежь (почти 40%).

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Также напомним, что в сети появилось видео из пункта вакцинации: посетители решили узнать состав вакцины, но то, что они прочитали повергло их в настоящий шок: