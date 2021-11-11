В Сети появились первые фотографии самой большой в мире яхты

Главное: СМИ опубликовали фотографии самой большой в мире яхты, площадь кают в которой достигает 605 квадратных метров.

Детали: В Сети появились первые официальные фотографии внутреннего убранства самой большой в мире 222-метровой яхты Somnio. Как сообщает Robb Report, на ее борту размещены 39 апартаментов класса люкс, каждый из которых оснащен личной кухней, тренажерным залом, библиотекой, обеденными зонами, гардеробной и личным балконом или террасой.

Отмечается, что владельцы помещений площадью от 148 до 605 квадратных метров имеют возможность разрабатывать индивидуальные интерьеры под руководством компаний Winch Design, Tillberg Design of Sweden и Luttenberger Design на протяжении трех месяцев, а также дополнять их собственными предметами декора.

Помимо этого, собственникам апартаментов предоставят доступ к винному погребу с 10 тысячами бутылок вина, дегустационному залу, множеству ресторанов и баров, а также пляжному клубу с инвентарем для занятий водными видами спорта.

Справка: О постройке самой большой в мире лодки, для которой была придумана новая категория «яхтенный лайнер», норвежская судостроительная компания Vard объявила в июне. Тогда общую стоимость Somnio оценили в 430 млн фунтов стерлингов, а цена апартаментов начиналась от 8,1 млн фунтов стерлингов. Как только все апартаменты будут распроданы, судно отправится в кругосветное путешествие. Благодаря современному бортовому оборудованию ученые смогут проводить исследования океанской среды и информировать путешественников о последних глобальных проблемах и способах их решения.