В Одессе эпично сгорел популярный ночной клуб на пляже

Главное: В ночь на 10 ноября в Одессе на пляже «Дельфин» сгорел известный ночной клуб True Man. На ликвидацию пожара, который охватил около 400 кв. м здания, спасателям понадобилось около полутора часов. К счастью, никто не пострадал.

Детали: На пляже Дельфин в Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, о возгорании стало известно в 22:47 9 ноября.

По прибытии к месту вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами.

В 00:15 10 ноября пожар был ликвидирован на площади 400 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают.

От ГСЧС для тушения пожара привлекали 6 пожарных машин и 22 спасателя.

Видео инцидента публикует канал «Думская Нет» в YouTube.

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