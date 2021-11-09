В Киеве сломали череп известному музыкальному продюсеру

Главное: В Киеве в собственном подъезде был жестоко избит музыкальный продюсер Николай Журавлев. Музыканту уже сделали одну операцию, теперь он собирает деньги на дальнейшее лечение и реабилитацию.

Детали: Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев попал в больницу. Его избили в подъезде. Об этом он написал в Instagram.

«Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное», — написал Николай.

У музыканта диагностировали перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке. Кроме этого, у него поврежден один глаз.

«Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины. Никогда вас ни о чем не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен. Обещаю написать ещё больше классной музыки», — добавил продюсер.

Отметим, Журавлев сотрудничает с украинскими и российскими артистами. Среди них — Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат и другие. А для группы KAZKA Николай написал музыку к хиту Мята.

В тему: В Киеве около гей-клуба жестоко избили танцора популярной певицы.