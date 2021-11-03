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Фото-Новости > В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому

В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому

Александр Панько
03.11.21 15:57
153
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому

Главное: В Иркутской области потерпел крушение самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании. На борту было семь человек, все они погибли.

Детали: В России в Иркутской области неподалеку от села Пивовариха упал и загорелся самолет Ан-12. Как сообщает Telegram-канал Mash, лайнер пропал с радара в 19:45 по местному времени, заходя на второй круг.

«Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска. Спасатели уже на месте, ликвидируют возгорание», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Лента дня», на борту самолета находились семь человек, все они погибли.

До этого сообщалось о двух погибших из восьми человек, которые находились в самолете.

Как пишет Telegram-канал Лентач, Сибирский авиационный центр подтвердил информацию о крушении Ан-12.

Сообщается, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно», он выполнял грузовой рейс. Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В тему: Легкомоторный самолет разбился в Московской области России. Инцидент произошел возле деревни Ватулино.

Тэги: общество, самолет, авиакатастрофа, Россия, мир, Иркутск

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