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Фото-Новости > В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

Александр Панько
22.10.21 14:23
142
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево

Главное: В больнице Кременчуга умерла 4-летняя девочка, на которую накануне в детском саду упало дерево. По факту гибели девочки открыто уголовное дело.

Детали: В городе Кременчуг, который находится в Полтавской области, умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево на территории детского садика. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшная трагедия произошла в дошкольном учреждении № 9. Огромное дерево свалилось на двух детей 4 и 5 лет, когда те вместе с группой вышли на прогулку. Травмированного ребенка отправили в реанимационное отделение медучреждения, где за его жизнь боролись медики.

Отмечается, что по факту гибели девочки открыто уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят расследование трагедии.

В тему: Накануне в Кременчуге на территории детского сада рухнуло дерево. В результате травмы получили двое детей.

Тэги: трагедия, детский сад, Кременчуг, дерево, ребенок

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