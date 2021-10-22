В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»

Главное: В дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили коктейль «Молотова». Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов.

Детали: В дом заместителя главы Офиса президента Украины бросили коктейль «Молотова». Нападавшего задержали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о заместителе главы ОП Игоре Жовкве.

Злоумышленник бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы ОП.

В пресс-службе СБУ сообщили, что это произошло в ночь с 21 на 22 октября в 4:00 в Дарницком районе Киева. В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают личность и мотивы заказчика преступления.

Исполнитель — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Камянского района Черкасской области.

«Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер „Telegram“», — сообщили в СБУ.

Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.

Сейчас правоохранители работают над установлением заказчика преступления. Правовая квалификация события — ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному.

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