Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом

Главное: Двоих столичных полицейских подозревают в издевательствах над задержанным. В частности, их подозревают в том, что они избили мужчину металлическим ломом.

Детали: В Киеве двум оперуполномоченным одного из подразделений Национальной полиции сообщили о подозрении относительно превышения служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в феврале при задержании мужчины в одном из столичных районов правоохранители применили силу, которая явно не соответствовала сложившейся ситуации.

«Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о применении мер подозреваемым.

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