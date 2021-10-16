Под картиной слепого мужчины Пабло Пикассо нашли обнаженную женщину

Главное: Британские исследователи при помощи искусственного интеллекта сумели восстановить картину, которую Пабло Пикассо закрасил для того, чтобы нарисовать поверх «Завтрак слепого». Выяснилось, что на ней изображена сидящая обнаженная женщина.

Детали: Специалисты британской компании Oxia Palus восстановили изображение обнаженной женщины под картиной художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого». Как сообщает Lenta.ru, для воссоздания скрытой работы эксперты использовали метод рентгенографии, который позволяет разглядеть изображение под верхним слоем.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта и передовых технологий визуализации специалисты оживили картину, а затем распечатали с помощью 3D-принтера на холсте.

Восстановленное изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная». На нем женщина изображена в профиль. Уточняется, что картина относится к «голубому периоду» творчества Пикассо, когда художник еще только выбирал свой путь в искусстве.

По мнению физика из Университетского колледжа Лондона Джорджа Канна, Пикассов, будучи молодым мастером, на самом деле не хотел закрашивать картину, но был вынужден сделать это из-за нужды. «В то время он был беден, а материалы были дорогими, поэтому он, вероятно, закрасил прежнюю работу с неохотой», — заключил эксперт.

В тему: В середине 2014 года исследователи обнаружили портрет неизвестного мужчины под одним из ранних произведений Пабло Пикассо «Синяя комната». А ранее под его произведением «Гладильщица», находящимся в коллекции Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, реставраторы обнаружили портрет мужчины с усами.