В самом сердце Киева едва не сгорел жилой дом

Главное: В центре Киева, на улице Костельной, горел дом. Пожар вспыхнул на крыше, так что дым от него был виден во всей округе. В результате возгорания пришлось эвакуировать жильцов.

Детали: Утром 12 октября на кровле пятиэтажного дома по ул. Костельной в Шевченковском районе Киева возник пожар. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели провели эвакуацию жителей.

На данный момент пожар ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Видео с места происшествия публикует канал «Киев Оперативный» в Telegram.

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