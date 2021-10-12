Комбайн неожиданно взял на таран пассажирский поезд на Житомирщине

Главное: Сегодня днем на железнодорожном переезде на участке «Фастов — Житомир» пассажирский поезд сообщением Бахмут-Львов столкнулся с комбайном

Детали: Днем 11 октября в Житомирской области водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд № 141 Бахмут-Львов. Как сообщается на официальной странице «Укрзализныци» в Facebook, в результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов.

Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации.

Пассажиров из вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде. В результате поезд отправился с задержкой 2 часа 28 минут.

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