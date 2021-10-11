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Фото-Новости > На Виннитчине 16-летняя девушка зверски расправилась с собственной матерью

На Виннитчине 16-летняя девушка зверски расправилась с собственной матерью

Агата Кловская
11.10.21 16:30
156
На Виннитчине 16-летняя девушка зверски расправилась с собственной матерью

Главное: Правоохранители Винницкой области обнаружили в недостроенном доме тело 35-летней местной жительницы со следами множественных ножевых ранений. По подозрению в совершении циничного убийства задержали ее несовершеннолетнюю дочь.

Детали: В Винницкой области полицейские задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве матери. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, информация об исчезновении 35-летней жительницы Казатинской территориальной общины поступила в полицию от ее свекрови 9 октября.

Заявительница сообщила, что женщина исчезла накануне вечером.

По словам начальника уголовного розыска ГУНП в Винницкой области Андрея Дамзина, после поступления сообщения полицейские начали розыскные мероприятия с привлечением кинологической службы.

При обследовании территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри находилось тело пропавшей женщины, забросанной камнями и старой одеждой.

На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений. После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и бросила его в недействующий колодец водоснабжения.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства - кухонный нож.

Подозреваемую задержали и объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ответственность за совершение такого преступления подразумевает уголовную ответственность с 14 лет.

Таким образом, за убийство матери подозреваемой грозит до 15 лет заключения.

В тему: В сентябре 2019 года в городке Беляевка Одесской области 37-летняя женщина диким способом лишила жизни собственную мать.

Тэги: убийство, дочь, мать, криминал, Винницкая область, Национальная полиция Украины, новости Украины

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