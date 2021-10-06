В УЕФА презентовали бренд, логотип и слоган Евро-2024

Главное: Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии. В УЕФА презентовали бренд, логотип и слоган турнира.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал бренд, логотип и слоган следующего чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Об этом во вторник, 5 октября, сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Логотип состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций УЕФА, которые изображают форму крыши стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине. В центре расположен кубок первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагмента — символа 24 команд-участниц Евро.

Слоганом чемпионата Европы стала фраза — «Объединены футболом, едины в самом сердце Европы».

Следует отметить, что на карте, на которой изображены страны-участницы Евро-2024, представил Крым как территорию Украины.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Во время этого Евро должны быть задействованы 10 стадионов.

В тему: Прошедший Евро-2020 собрал у экранов рекордное число зрителей.