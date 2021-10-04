В Киеве задержали банду вокзальных клофелинщиков

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве клофелинщиков, которые орудовали на столичных вокзалах. Одна из их жертв скончалась.

Детали: В Киеве задержали клофелинщиков, орудовавших на вокзалах. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что преступную деятельность группы организовал ранее судимый 38-летний киевлянин, который привлек к ней других лиц. В частности, работника кафе на территории соседнего супермаркета, чтобы совершить там преступление, а также знакомую, отвлекавшую внимание потерпевших, и других.

В частности, орудуя на территории автовокзала «Киев» и Центрального железнодорожного вокзала, участники группы предлагали потерпевшим употребить спиртные напитки, после чего незаметно подсыпали в напиток сильнодействующее лекарственное средство, вызывающее потерю сознания.

В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, преступники отбирали у них деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Сейчас собраны доказательства о совершении задержанными 4 разбойных нападений, в частности, одного со смертельным исходом.

Во время обысков у участников преступной группы изъято значительное количество вещей, которые могут свидетельствовать о совершении ими аналогичных преступлений.

Два человека задержаны. Им сообщено о подозрении в совершении разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов (п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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