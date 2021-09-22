В Мариуполе произошло резонансное ДТП – погиб водитель

Главное: Грузовой автомобиль врезался в стелу Сталеваров в Мариуполе. Водитель погиб.
Детали: Рано утром среды, 22 сентября, в Мариуполе произошло резонансное ДТП. Грузовой автомобиль Scania врезался в стелу Сталеваров на въезде в город.
В результате ЧП машина загорелась, а ее тридцатилетний водитель погиб.
Известно, что грузовик ехал со стороны Волновахи и был гружен шлаком.
По предварительным данным полиции водитель не справился с управлением.
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