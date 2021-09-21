На Одесщине мужчина обнаружил в своем дворе одного из самых ядовитых пауков в мире

Главное: В Одесской области в городе Измаил мужчина во дворе собственного дома обнаружил каракурта. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Детали: В Измаиле под Одессой мужчина обнаружил в своем дворе каракурта — одного из наиболее ядовитых пауков в мире. Тарас Демидович отметил, что насекомое он нашел, когда собирал насос от бассейна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Собираю насос от бассейна и тут такой красавец. Каракурт — ядовитый паук. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи и смертельный даже для таких крупных животных, как верблюды и лошади. У кого частные дома, будьте осторожны», — написал он.

Каракурт — один из самых опасных видов пауков рода Черных вдов. Укус его в 50 раз ядовитее, чем укус тарантула. Смертность от его укуса, по подсчетам ученых, составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Селятся каракурты в местах, где растут сорняки, для жилья плетут гнездо из паутины, прикрепляя его к траве. Пауки каракурты распространены на юге Украины, возле Азовского моря.

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