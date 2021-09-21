На Киевщине подростка убило током во время рыбалки

Главное: В Киевской области во время рыбалки погиб подросток. Его убило током.

Детали: На Киевщине полицейские устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего юноши. Парня ударило током во время рыбалки, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел 19 августа. Около 15:00 медики сообщили в полицию, что 16-летний парень получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

Полицейские установили, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин, чтобы порыбачить.

16-летний киевлянин закинул телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Он получил при этом разряд.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть подростка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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