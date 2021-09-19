На Харьковщине на базе отдыха вспыхнул дом, переполненный людьми. Есть пострадавшие

Главное: Под Харьковом на базе отдыха горел дом, в котором находились 10 человек. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

Детали: В Харьковской области во время пожара на базе отдыха пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщение о пожаре на базе отдыха, что в поселке Печенеги Чугуевского района, поступило правоохранителям в 06:08.

Во время возгорания в доме находилось 10 человек, двое из которых — мужчина 43 лет и 35-летняя женщина — получили травмы и доставлены в больницу. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

По факту пожара начато уголовное производство по части 1 статьи 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

В тему: В конце января под Одессой произошел масштабный пожар на базе отдыха.