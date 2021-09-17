Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть

Главное: В Черновицкой области мужчина до смерти забил рыжего кота. Свои зверства он снял на видео и выложил в социальные сети.

Детали: Житель с. Керстенцы Черновицкой области жестоко убил кота, размозжив ему голову об землю. Как сообщается на странице общественной организации UAnimals в Facebook, соответствующее видео он впоследствии разместил в соцсетях, где его и увидели активисты.

Они подали заявление в отделение полиции № 2 г. Хотина с требованием внести в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении уголовного преступления по статье о жестоком обращении с животным, что привело к его смерти.

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