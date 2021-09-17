Сепаратисты сорвали работу шахт и предприятий Донбасса, чтобы свезти жителей для голосования в Ростов

Главное: Жителей ОРДЛО с российскими паспортами свозят автобусами в Ростовскую область для голосования на парламентских выборах в Госдуму РФ. По данным правозащитника Павла Лисянского, это происходит организованными группами по 30 человек в соответствии с заранее разработанной схемой.

Детали: Рано утром 17 сентября в Ростовскую область прибыли первые автобусы, доставившие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с российскими паспортами для участия в выборах в Государственную думу РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на основателя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского, для этого была организована целая система, которая курируется из «республиканских избирательных центров».

«Работы шахт и заводов приостановлены, в центре городов ОРДЛО подгоняют автобусы, людей принудительно вывозят на голосование в Ростовскую область. Все силы брошены, чтобы показать картинку для российских СМИ, якобы люди добровольно едут на выборы», — утверждает правозащитник, добавив, что на избирательных участках в РФ жителей оккупированного Донбасса пропускают голосовать в первую очередь.

При этом группы «избирателей» организованы по 30 человек. Старший группы скидывает данные в городской «избирательный штаб», городской избирательный штаб уже передает информацию в «республиканский». Информация передается о явке жителей ОРДЛО на участки, за кого сделали выбор, и какая разница с ранее переданными списками об участии (т.е. план и факт). Для принятия участия в голосовании жителям ОРДЛО необходимо при себе иметь т.н. паспорт НВФ «ДНР» и паспорт РФ. А проголосовать приехавшие смогут только по федеральному списку, т.е. за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам они голосовать не будут.

«ВПГ» удалось выяснить адреса территориальных избирательных комиссий Ростовской области, куда свозят жителей ОРДЛО. Так, в Матвеево-Курганском районе — 11 участков, г. Таганрог — 9 участков, г. Гуково — 5 участков, Неклиновском районе — 5 участков, г. Донецк (Ростовской области) — 4 участка, Куйбышевском районе — 3 участка, Родионово-Несветаевском районе — 3 участка, Каменск-Шахтинском — 2 участка, Новошахтинске — 2 участка, Красносулинском районе — 2 участка.

При этом есть данные о территориальном распределении — куда повезут жителей оккупированного Донбасса. Например, жители г. Краснодон ОРЛО едут голосовать в г. Донецк (Ростовская область), жители г. Свердловск ОРДЛО едут голосовать в Гуково (Ростовская Область), жители г. Антрацит ОРЛО едут голосовать в г. Новошахтинск (Ростовская область).

Также есть данные о людях, которые проезжают через КПП. Так жители ОРДО, которые едут на голосование через КПП «Успенка» будут голосовать в Матвеево-Курганском районе, те, которые едут на голосование через КПП «Мариновка» будут голосовать в Куйбышевском районе. Если следуют через КПП «Новоазовск» — будут голосовать в Неклиновском районе и г. Таганрог (Ростовская область).

«Можно увидеть, что это масштабная подвозка, которая реализуема только под прямым руководством российских кураторов. По сути, таким способом отрабатывается технология, когда жителей любых приграничных стран с Россией, можно таким образом завозить на выборы. Количественное расширение населения „русского мира“ — вот главная идеология нынешнего Кремля», — заключил Лисянский.

В тему: Несмотря на то, что Единый день голосования в РФ в этом году назначен на 19 сентября, выборы в Государственную думу и ряд местных законодательных собраний начались уже сегодня.