Скоро в Украине существенно похолодает

Главное: Уже через несколько дней в Украине стоит ждать существенного снижения температуры. Ночью температура воздуха опустится до +2.

Детали: В Украине в ближайшие дни сохранится довольно теплая погода, однако температура все же постепенно будет снижаться. Заметное похолодание в Украине начнётся с 18 сентября, сообщает УНИАН.

В частности, 18 сентября, снижение температуры коснется западных и северных областей Украины. В этот день воздух максимально прогреется до +17°...+20°, а ночью столбики термометров покажут +8°.

Затем температура в Украине будет постепенно снижаться, в Украине пройдут дожди. К 20 сентября на юго-востоке будет +21°...+24° днем, а на западе и севере дневная температура упадет до +9°...+13°. При этом ночью ожидается до +2°.

С 21 сентября похолодание накроет всю Украину. Холодные ночи до +3°...+5° ожидаются и на юге, и на востоке страны. Такая погода продержится в Украине несколько дней, и лишь к концу следующей недели ожидается повышение температуры на несколько градусов.

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