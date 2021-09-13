Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в одном из киевских спальников

Главное: В результате столкновения транспортных средств в Голосеевском районе Киева госпитализированы пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Один из водителей оказался сильно пьян.

Детали: Вечером 12 сентября в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием 9 автомобилей. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП травмы получили 5 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Водителя одного из автомобилей зажало между сиденьем и панелью приборов. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали его медикам с переломом нижних конечностей для дальнейшей госпитализации.

Кроме того, чтобы предупредить возможное возгорание одного из автомобилей, бойцы отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы.

Причина ДТП устанавливается.

Как сообщает «Эспресо» со ссылкой на одного из водителей, он двигался в направлении Обухова на Honda и увидел, что перед ним начало раскручивать Kia и еще один автомобиль. По инерции они начали крушить другие авто, водители которых не успели сманеврировать.

Издание также опубликовало видео с места происшествия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении и столкнулись с автомобилями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen.

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе «Драгер», который показал 1,7 промилле алкоголя при максимально допустимом — 0,2 промилле.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

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