На Херсонщине отца с сыном на лодке унесло в море на шесть километров

Главное: На курорте вблизи поселка Лазурное (Херсонская область) отца с 13-летним сыном унесло на лодке в открытое море. Их нашли в шести километрах от берега.

Детали: В понедельник, 6 сентября, в Скадовском районе Херсонской вблизи поселка Лазурное двух отдыхающих из Харькова — отца с 13-летним сыном на лодке унесло в открытое море. Их разыскали в 23:00. Об этом сообщается на странице главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области в Facebook.

Мужчина рассказал спасателям, что они с сыном приехали на отдых в Лазурного, жили в палатке. Впоследствии решили перебраться на остров Джарылгач, но только вышли в море, как началась непогода — подул сильный ветер. Их на лодке начало быстро относить от берега.

Когда мужчина понял, что ситуация неконтролируемая, позвонил на номер Службы 101.

Лодку спасатели искали в течение двух с половиной часов, и нашли в 6 километрах от берега в 23:00.

Отец с сыном были уставшие и замерзли, говорится в сообщении. Все их вещи полностью намокли. От медицинской помощи оба отказались.

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