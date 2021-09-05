Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита

Главное: Делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия 5 сентября приняла участие в торжествах по случаю интронизации нового митрополита Черногории.

В кафедральном соборе Воскресения Христова Подгорицы также состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Катарский Макарий, которому сослужили представители Поместных Церквей, а также делегация Украинской Православной Церкви — управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

После литургии в соборе состоялась торжественная встреча Патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия.

Митрополит Антоний (Паканич) от имени Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал поздравление новому Черногорско-Приморскому митрополиту и подарил ему архиерейский жезл, а митрополит Сергий — список Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери.