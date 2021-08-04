Во Львовской области обнаружили уникальный артефакт

Главное: Древний железный плавильный рог найден во Львовской области. Произошло это во время реконструкции трассы.

Детали: Во время реконструкции трассы Т-14-25 во Львовской области был найден железный плавильный рог, возраст которого оценивается в тысячу лет. Об этом сообщает «Укравтодор».

Информируется следующее: «Горн был обнаружен при реконструкции трассы Николаев-Городок-Жолква-Каменка-Бузка-Бибрка на обочине дороги».

По словам историков, участок между Жолквой и Каменкой-Бузкой является частью древнего торгового пути.

Сообщается: «Так называемый Черный путь – караванная дорога, которая вела с Османской империи через Подолие, Галицию и Волынь в Перемышль и Замостье».

Отмечается, что вблизи залежей болотной руды на то время было хорошо развито железное ремесло. Артефакт относится к райковецкой культуре славян – дулебийцев и белых хорватов. Он состоит из плавильной камеры и реельного канала.

В тему: В подотделе очистки Киева бродячие памятники душили, душили.