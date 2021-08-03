Названы основные версии гибели белорусского активиста Шишова

Главное: Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что сейчас рассматриваются две версии гибели главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Это было либо самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.

Детали: Сейчас полиция рассматривает две версии гибели главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Святошинском парке. Об этом в ходе брифинга 3 августа рассказал руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, полиция предполагает, что это было либо самоубийство, либо умышленное убийство под видом суицида.

Рядом с телом на пеньке, по словам начальника Нацполиции, был обнаружен след чужой обуви:

Кроме того, правоохранители выяснили, что Шишов был повешен на четырехслойной петле. Под местом повешения — второй пенек.

По словам Клименко, на носу Шишова, левом колене и груди есть ссадины. Информацию о том, что у него был сломан нос, в полиции не подтвердили. Повреждения характерны для человека, который упал. Говорит ли это о насилии — полиция не знает и ждет результатов экспертизы.

В тему: В Киеве погиб глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов. Его нашли повешенным.