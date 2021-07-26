Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения на яхте Ахметова, – СМИ

Главное: Американской певице и актрисе Дженнифер Лопес на днях исполнилось 52 года. По данным СМИ, это событие она отпраздновала вместе с актером Беном Аффлеком на яхте, якобы принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Детали: Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала своей 52-летие в компании актера Бена Аффлека на шестипалубной яхте Valerie. Как сообщает The Daily Mail, судно стоимостью $130 млн принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову и сдается в аренду через сайт Dynamiq Brokerage.

По данным издания, яхта построена в 2011 г и отремонтирована в 2019 г. Она имеет девять кают, украшенный мозаикой хамам, спортивный зал с панорамным видом, помещения для массажа и бьюти-процедур, кинотеатр, несколько джакузи и 6-метровый бассейн.

Открытую обеденную зону украшает фонтан с подсветкой.

В какую сумму обошлось пребывание именинницы на яхте Ахметова, доподлинно неизвестно. Однако перелет в французский Сен-Тропе частным самолетом, как утверждается, стоил около $200 тыс. долларов.

В тему: Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк, который в 2021 году выбыл из рейтинга миллиардеров по версии Forbes, в конце прошлого года выставил на продажу две шикарные яхты общей стоимостью около 150 млн евро.