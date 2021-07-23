В МОК извинились перед Украиной за то, что «украли» Крым

Главное: На официальном сайте Олимпийских игр в Токио исправили ошибку. Опубликованную некорректную карту с «отделенным» от Украины Крымом заменили правильной.

Детали: Международный олимпийский комитет извинился за ошибку на сайте Олимпиады-2020, где Крым был отделен от Украины линией границы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в пятницу, 23 июля.

Он напомнил, что карта была исправлена утром.

«Как только мы узнали вчера о некорректной карте на Олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку», — написал Кулеба.

Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена ????#КримЦеУкраїна pic.twitter.com/h9zrWrXtJL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021

В тему: Официальный сайт Олимпиады-2020 изобразил карту Украины без Крыма.