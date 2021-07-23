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Фото-Новости > На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым

На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым

Александр Панько
23.07.21 09:21
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На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым

Главное: Официальный сайт Олимпиады-2020 изобразил карту Украины без Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.

Детали: На официальном сайте Олимпийских игр в Токио на карте со странами Украину границей отделили от оккупированного Россией Крыма. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

В разделе «расписание и результаты» на сайте Олимпиады размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей.

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», — сказал Николенко.

Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:

В феврале Япония по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации заявила, что никогда не признает, что Крым принадлежит России.

В тему: На Олимпиаде растет число новых случаев коронавируса.

Тэги: Украина, Крым, политика, Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, спорт

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